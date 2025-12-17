С 1 января 2026 года в Казахстане вводятся новый критерий контроля мобильных переводов. Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге в Правительстве разъяснил механизм их проверки, передает BAQ.KZ.

Он напомнил, что ранее для постановки на контроль по мобильным переводам действовали два критерия. Переводы могли поступать три месяца подряд и от более чем 100 разных лиц (например, в январе, феврале и марте), при этом такие случаи ранее на контроль не брали.

Теперь же добавили новый критерий- это сумма переводов.

"Новые правила были приняты в ноябре, согласованы с Нацбанком и обсуждались со всеми сторонами. Мы добавили ещё один критерий — общую сумму переводов. То есть сейчас должны сработать три критерия одновременно", - сказал вице-министр.

Он привел примеры того, как будут действовать новые правила. Например, если срабатывает только один критерий - сумма свыше 1 млн тенге или переводы от 110 человек - на контроль такие переводы браться не будут.

Контроль применяется, когда одновременно выполняются три условия: более 100 разных переводов три месяца подряд и общая сумма переводов за этот период превышает 1 млн тенге. В таком случае физическому лицу направят уведомление для корректировки и предоставления пояснений как налогоплательщику.

"Если же это происходило в разные месяцы, без условия "три месяца подряд", то контроль не применяется.

Ещё раз повторюсь, так как часто распространяются фейковые новости. Мы все пользуемся переводами: отправляем родственникам, переводим деньги детям, помогаем друзьям, иногда занимаем. Это легально, и никаких вопросов по таким переводам нет.

Но если это признаки предпринимательской деятельности, то в таких случаях будут приниматься меры. То есть, если видим систематичность", - сказал вице-министр.

Ранее в Правительстве рассказали, почему дорожает жильё в Казахстане.