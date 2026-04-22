  • Минфин приступил к анализу мобильных переводов казахстанцев

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что банки уже передали сведения о мобильных переводах казахстанцев, и сейчас эти данные проходят обработку. По его словам, перед отправкой уведомлений информацию необходимо тщательно проанализировать и распределить по категориям, передает  BAQ.KZ

«Мы эту информацию приняли. Сейчас идет обработка этих данных. Уведомления мы будем направлять только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать, сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории. Мы все равно будем смотреть и будем готовить результат… В мае мы начнем направлять уведомления», — отметил он в кулуарах Мажилиса.

Ранее в Минфине озвучили, при каких обстоятельствах проверят мобильные переводы. 

