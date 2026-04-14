Минфин рассчитывает компенсировать потери бюджета из-за снижения добычи нефти

В Минфине ожидают компенсации потерь бюджета из-за снижения добычи нефти, передает BAQ.KZ.

"Тот объем, который мы, условно, потеряли в начале года, мы его будем компенсировать до конца года. То есть недополученные налоги в начале года мы должны увидеть в течение года", - сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге.

Напомним, что в Минэнерго заявили, что показатели нефтегазовой отрасли снизились на фоне ситуации на КТК и Тенгизе. 

Ранее Премьер-министр поручил нарастить добычу нефти и ускорить инфраструктурные проекты. 

