Минфин рассчитывает компенсировать потери бюджета из-за снижения добычи нефти
Сегодня 2026, 13:46
Сегодня 2026, 13:46Сегодня 2026, 13:46
В Минфине ожидают компенсации потерь бюджета из-за снижения добычи нефти, передает BAQ.KZ.
"Тот объем, который мы, условно, потеряли в начале года, мы его будем компенсировать до конца года. То есть недополученные налоги в начале года мы должны увидеть в течение года", - сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге.
Напомним, что в Минэнерго заявили, что показатели нефтегазовой отрасли снизились на фоне ситуации на КТК и Тенгизе.
Ранее Премьер-министр поручил нарастить добычу нефти и ускорить инфраструктурные проекты.
