Показатели нефтегазовой отрасли снизились на фоне ситуации на КТК и Тенгизе, сообщил на заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

Министр отметил, что объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане за отчетный период составил 134 тыс. тонн, что соответствует 86,1% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Для наращивания выпуска полипропилена министерство совместно с АО «КазМунайГаз» и KPI проводит соответствующую работу. В текущем году объем производства полипропилена планируется довести до 450 тыс. тонн, а по итогам 2026 года - до 580 тыс. тонн.

«Снижение показателей нефтегазовой отрасли связано с ситуацией на КТК и Тенгизе. За 3 месяца выработано 33,7 млрд. кВтч электроэнергии или 100,6% к факту 2025 года. Прогноз на 2026 год – 126,5 млрд. кВтч», - сказал министр.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в 2026 году может составить 76 млн тонн.

Напомним, в Новороссийске 6 апреля произошла масштабная атака беспилотников. По данным местных властей, все раненые были доставлены в медицинские учреждения. Как сообщают СМИ, одной из возможных целей атаки мог стать нефтеналивной терминал «Шесхарис», расположенный в порту Новороссийска.