Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева выразила поддержку певцу Ернару Садырбаеву (Amre) после его участия в международном конкурсе "Интервидение-2025", передаёт BAQ.KZ.

В своем посте в Instagram министр отметила высокий уровень исполнения артиста и подчеркнула, что участие в подобных конкурсах — это не только результат, но и опыт.

"Для нас вы всегда победитель. На сцене вы продемонстрировали высокий уровень мастерства. Победы и поражения всегда идут рука об руку, но одно состязание не может служить мерилом всего искусства. Мы ценим ваш талант и уверены, что впереди вас ждёт ещё много ярких побед", - отметила она.

Балаева пожелала Amre здоровья, энергии и новых творческих свершений.

Напомним, что по итогам конкурса певец занял седьмое место, однако его выступление получило положительные отклики зрителей и поддержку соотечественников.