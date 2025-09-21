Министр культуры поддержала Amre после "Интервидения-2025"
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева выразила поддержку певцу Ернару Садырбаеву (Amre) после его участия в международном конкурсе "Интервидение-2025", передаёт BAQ.KZ.
В своем посте в Instagram министр отметила высокий уровень исполнения артиста и подчеркнула, что участие в подобных конкурсах — это не только результат, но и опыт.
"Для нас вы всегда победитель. На сцене вы продемонстрировали высокий уровень мастерства. Победы и поражения всегда идут рука об руку, но одно состязание не может служить мерилом всего искусства. Мы ценим ваш талант и уверены, что впереди вас ждёт ещё много ярких побед", - отметила она.
Балаева пожелала Amre здоровья, энергии и новых творческих свершений.
Напомним, что по итогам конкурса певец занял седьмое место, однако его выступление получило положительные отклики зрителей и поддержку соотечественников.
