В Алматинской области продолжается поисково-спасательная операция по розыску военного вертолёта EC-145, который пропал с радаров 25 июля, передает BAQ.KZ. Министерство обороны Казахстана опубликовало видеокадры с места работ, где задействованы десятки специалистов, беспилотники, водолазы и тяжёлая техника.

С раннего утра 28 июля в районе Сорбулакского водохранилища возобновились активные поиски. Уже с 04:30 спасатели начали визуальный осмотр акватории и береговой линии, в том числе с применением дронов. Южная часть побережья была дополнительно обследована наземными и водными группами. Для системной работы водоём условно разделили на сектора. В операции задействовано 13 плавсредств, используются эхолоты и другое оборудование для обследования дна.

В течение дня в район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов. В том числе, из города Конаева — поисковое подразделение, а также из города Актау — личный состав и техника, доставленные военно-транспортным самолётом A-400. В составе — водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоёма, — сообщили в министерстве обороны.

Кроме того, к круглосуточной операции подключены военнослужащие ещё пяти воинских частей. Поиски ведутся в условиях сложной гидрографии, однако спасатели продолжают работу в круглосуточном режиме. В ходе обследования спасатели обнаружили фрагменты, предположительно принадлежащие пропавшему вертолёту. Сейчас проводится их идентификация.

Напомним, 25 июля военный вертолёт ЕС-145 "Еврокоптер" воздушных сил Минобороны исчез с радаров в районе села Отар Жамбылской области. На борту находились трое членов экипажа. Машина была принята на вооружение ориентировочно в 2020–2021 годах. Минобороны заявило, что совместно с другими государственными структурами предпринимает все возможные меры для завершения поисков.