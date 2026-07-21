Казахстанцев предупредили о рисках покупки «серых» автомобилей
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Несмотря на ужесточение правил, случаи незаконного («серого») ввоза автомобилей в Казахстан по-прежнему фиксируются. Поэтому после поручения Правительства основной акцент будет сделан на усилении контроля за соблюдением уже действующих требований, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
По его словам, проблема требует участия сразу нескольких государственных органов.
«Этот вопрос выходит за рамки компетенции одного министерства и требует комплексного подхода. При разработке последних правил к работе были привлечены Министерство внутренних дел и таможенные органы, поскольку администрированием занимается Комитет государственных доходов», – сказал министр.
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Нагаспаев подчеркнул, что необходимая нормативная база уже сформирована.
«Все подзаконные и нормативные правовые акты уже приняты. Теперь основное внимание будет уделено усилению контроля за соблюдением действующих требований», – отметил он.
В Казахстанском автомобильном союзе считают, что борьба с нелегальным импортом необходима не только для наведения порядка на рынке, но и для защиты покупателей.
Президент объединения Анар Макашева рассказала, что при проверке автомобилей, поступающих в официальные автосалоны по программе trade-in, регулярно выявляются машины, находящиеся в залоге, кредите или лизинге в других странах.
«Сами владельцы зачастую не знают об имеющихся обременениях, поскольку приобрели автомобили через социальные сети, посредников или знакомых без проверки их юридической чистоты», – отметила она.
По словам Макашевой, одной из главных проблем остается отсутствие у покупателей удобных инструментов проверки истории автомобиля до его приобретения.
«Основная проблема заключается в том, что у граждан не было доступных инструментов, с помощью которых они могли бы проверить автомобиль до его покупки и защитить себя от возможных рисков», – сказала глава Казахстанского автомобильного союза.
Она добавила, что действующий технический регламент менять не требуется. Вместо этого необходимо усилить межгосударственное взаимодействие и контроль за соблюдением уже существующих норм.
Кроме того, в отрасли предлагают внедрить цифровые сервисы проверки автомобилей, которые помогут покупателям заранее узнавать о возможных юридических ограничениях транспортных средств.
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