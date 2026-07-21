В Казахстане ужесточат правила ввоза автомобилей: что изменится с 1 сентября
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Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил с 1 сентября запустить новые меры по предотвращению «серого» ввоза автомобилей в страну, передает BAQ.KZ.
Глава кабмина отметил, что продолжают фиксироваться случаи незаконного ввоза транспортных средств на территорию Казахстана. Зачастую они не соответствуют техническим и экологическим требованиям, подчеркнул Бектенов.
По словам Премьер-министра, это происходит в том числе из-за имеющихся пробелов в правоприменении норм таможенного законодательства.
«Министерству финансов совместно с Министерством промышленности требуется в десятидневный срок выработать комплекс мер по предотвращению незаконного («серого») ввоза автомобилей в страну.
Должна быть четкая позиция в трактовании действующих законодательных норм.
Соответствующие подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании должны заработать с 1 сентября текущего года», - сказал Бектенов.
Он подчеркнул, что по всем принимаемым мерам необходимо обеспечить разъяснительную работу среди населения.
«Контроль и координация за Нурлыбеком Машбековичем Налибаевым», - заключил Бектенов.
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