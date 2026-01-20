Политолог Марат Шибутов на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде заявил о необходимости инвентаризации запасов и подготовить законодательную базу для использования минеральных образований, передаёт BAQ.KZ.

"Горно-металлургическая промышленность работает уже много лет. Накоплено огромное количество отходов. Но это было давно. За это время технологии изменились, и то, что раньше считалось отходами, сегодня уже является нормальным и ценным сырьём. А его у нас в стране очень много: где-то 1600–1700 объектов общей массой около 56 миллиардов тонн. Из них непосредственно хвостов обогащения и забалансовых руд — около 8 миллиардов тонн. Это всё можно использовать. Из этого можно извлекать металлы, прежде всего цветные и драгоценные. При этом самая большая проблема — почему они не используются массово — в том, что 67,7% не принадлежат ни частникам, ни государству. Там вообще не определено, кто чем владеет, потому что не разграничены права", - сказал спикер.