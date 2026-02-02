Мать возможно лишат родительских прав. Решение об этом будет принимать Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, передает BAQ.KZ.

В Министерстве просвещения РК прокоментировали случай избиения ребенка в Таразе.

В ведомстве сообщили, что дети помещены в Дом ребенка, где им обеспечены безопасность и уход. Им оказана необходимая медицинская помощь.

– В настоящее время они находятся под наблюдением специалистов, состояние стабильное. Жестокое обращение с ребенком является недопустимым и будет получать надлежащую правовую оценку. Все виновные лица понесут ответственность в соответствии с законом. Вопрос о лишении родительских прав будет рассмотрен Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, – сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК

Напомним, в социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Тараза жестоко обращается со своим малолетним сыном. На кадрах видно, как женщина применяет физическую силу к ребёнку и заставляет старшую дочь участвовать в происходящем.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.