Министерство транспорта отстает от графика включения платных дорог. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил глава ведомства Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.

"Мы немного отстаем от графика включения платных дорог. Но в целом сейчас у нас порядка 5000 километров платных дорог. В ближайшие два года мы доведем эту цифру до 7500 километров. По плану до 2030 года хотим довести до 11 000 километров платных дорог", - сказал Сауранбаев.

Ранее на заседании правительства Нурлан Сауранбаев представил планы по развитию транспортной инфраструктуры страны на 2026 год. В числе приоритетов - строительство новых железнодорожных линий, модернизация действующих участков, реконструкция вокзалов, строительство автодорог и расширение авиасообщения.