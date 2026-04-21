Минтруда планирует изменить порядок выплат пособий по безработице

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге в правительстве сообщил о планах сократить срок выплаты пособий по безработице из Государственного фонда социального страхования, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект приказа опубликован на портале открытых НПА.

По словам Ертаева, фонд продолжает работать стабильно, а поступления в него идут в штатном режиме. При этом корректировки в системе выплат действительно готовятся. Как пояснил министр, необходимость изменений связана с выявлением отдельных схем, которые позволяют получать выплаты в завышенном объеме. В качестве примера он привел ситуацию, когда бухгалтер числилась сразу в десяти организациях, уволилась из всех одновременно, а затем обратилась за выплатой как безработная. В таком случае размер пособия рассчитывается исходя из средней заработной платы. Сейчас, отметил он, пересматривается верхний предел выплат, поскольку некоторые нормы требуют дополнительного регулирования.

Также министр отметил, что подход к срокам назначения пособий будет пересмотрен.

«Во время пандемии этот период растянули до 6 месяцев. Лицо, оставшееся без работы, находится у нас всего три дня. Это неправильно и будет меняться. Мы возвращаем 10 дней и сокращаем период выплаты пособий по безработице до 4 месяцев. Изменения по выплатам будут, чтобы не допустить излишних выплат, которые гражданам не положены», – объяснил министр.

