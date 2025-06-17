Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проводит проверку информации о возможной утечке персональных данных граждан, активно распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, Комитет информационной безопасности совместно с правоохранительными и специальными органами осуществляет всесторонний анализ, включая проверку актуальности опубликованных сведений.

"Первичный анализ указывает на то, что возможный источник утечки — частные информационные системы. Хакерских атак или нарушений целостности данных в государственных базах не выявлено", — говорится в официальном сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что до завершения проверки делать окончательные выводы о происхождении данных или подтверждать их достоверность преждевременно.

Граждан, чьи персональные данные действительно окажутся в числе утекших, проинформируют через личный кабинет на портале eGov.kz.

В ведомстве напомнили, что в аналогичных случаях в прошлые годы речь, как правило, шла о неактуальных или фрагментарных данных, попавших в сеть из частных сервисов, микрофинансовых организаций и других структур.

Министерство заявляет, что держит ситуацию на постоянном контроле. Дополнительная информация будет обнародована по итогам проверки.

Ранее сообщалось, что в сеть попали персональные данные почти всего населения Казахстана.