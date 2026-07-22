В отношении оператора Кашагана North Caspian Operating Company (NCOC) возбуждено исполнительное производство. Постановление судебного исполнителя вынесено 21 июля 2026 года, сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос BAQ.KZ.

Руководство оператора предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение исполнительного документа.

«Оператор не выполнил законные требования, подтвержденные вступившим в силу постановлением суда по обязательству о выплате штрафа, связанного с нарушением экологического законодательства. В этой связи постановлением судебного исполнителя от 21 июля 2026 года возбуждено исполнительное производство. В рамках принудительного исполнения руководство оператора НКОК предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение исполнительного документа», – говорится в ответе министерства.

Речь идет об экологическом штрафе за сверхнормативное размещение серы на Кашагане. Решение подлежало добровольному исполнению до 20 июля 2026 года.

Что предшествовало

Экологические претензии к оператору Кашагана возникли после проверок Министерства энергетики и Министерства экологии. По данным государственных органов, на месторождении были выявлены факты сверхнормативного сжигания сырого сернистого газа, а также нарушения требований по хранению серы.

В разные периоды компания привлекалась к административной ответственности, а отдельные решения государственных органов и судебные акты неоднократно оспаривались как NCOC, так и уполномоченными органами. Так, в 2024 году суды подтвердили факт сверхнормативного сжигания газа, а в 2025 году судебные разбирательства продолжились уже по вопросам законности экологических предписаний и административных штрафов.

Штраф в размере 2,3 трлн тенге (около 4,92 млрд долларов) был назначен в 2025 году за превышение лимитов хранения серы на месторождении Кашаган. NCOC с решением не согласился и оспаривает его в международном арбитраже, заявляя, что взыскание не может быть исполнено до завершения разбирательства.

Атырауский суд поддержал решение

19 июня 2026 года Атырауский областной суд поддержал решение суда первой инстанции, которым был оставлен в силе экологический штраф, наложенный Департаментом экологии по Атырауской области.

Решение уже вступило в законную силу. Добровольно исполнить его компания должна была до 20 июля. В случае, если штраф уплачен, должны были быть применены меры принудительного взыскания, включая исполнительский сбор в размере 10% от суммы взыскания.

После сообщалось со ссылкой на Reuters, что предупреждение об административной и уголовной ответственности получил управляющий директор консорциума Джанкарло Руиу. Тогда в министерстве информацию не комментировали.