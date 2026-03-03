Минюст прокомментировал арбитражный спор по проекту Кашаган
В Министерстве юстиции Республики Казахстан прокомментировали информацию о подаче международного арбитражного иска подрядными компаниями по проекту Кашаган.
Как сообщили в ведомстве, 9 февраля 2026 года в адрес Казахстана поступило уведомление от Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в связи с запросом об арбитражном разбирательствепе, редает BAQ.kz
"В адрес Республики поступило уведомление от Международного центра по урегулированию инвестиционных споров в связи с подачей подрядными компаниями по проекту Кашаган запроса об арбитражном разбирательстве", — сообщили в Министерстве юстиции.
В ведомстве также разъяснили порядок представления интересов государства. Согласно Регламенту Правительства РК, защита интересов Правительства и Премьер-Министра в судах осуществляется тем государственным органом, в чью компетенцию входят вопросы, ставшие предметом разбирательства. Министерство юстиции, в свою очередь, оказывает правовую и консультационную помощь.
Ранее стало известно, что международные операторы Кашагана инициировали арбитраж из-за экологического штрафа в размере около 5 млрд долларов, связанного с нарушением правил хранения серы. Об этом сообщало издание Bloomberg. По данным агентства, решение обратиться в международный арбитраж было принято после того, как суд в Астане в декабре отклонил апелляцию оператора месторождения.
Представитель Shell Plc заявил, что акционеры проекта пытались урегулировать ситуацию путем диалога, однако безрезультатно, после чего было принято решение инициировать арбитражное разбирательство в соответствии с международными договорами.
Кроме того, продолжаются отдельные споры по месторождениям Актоты и Кайран, а также другие разбирательства, связанные с экологическими требованиями и компенсацией затрат. По оценкам источников, общий объем потенциальных претензий может достигать десятков миллиардов долларов.
