В Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса, передает BAQ.KZ.

"Сезонный подъем имеет место быть. На сегодняшний день порядка двух миллионов зараженных имеется, это осенне-зимний период. Заболеваемость примерно соответствует прошлогоднему эпидемиологическому сезону. Основные штаммы - это разные ОРВИ, парагриппы, в том числе мы выявляем штаммы гриппа, порядка 1200 ПЦР исследований мы выявили", - сообщил вице-министр.

Вводить обязательный масочный режим не планируется. Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова дала прогноз по эпидемиологической ситуации в стране. По её словам, вирус, известный среди населения как "гонконгский грипп", поражает людей всех возрастов.