Минздрав меняет систему медицинского образования: что ждет студентов с 2026 года

Министерство здравоохранения внедряет новую модель медицинского образования. Система начнет действовать для абитуриентов, поступающих в вузы с 2026 года, передает BAQ.KZ.

Глава ведомства Акмарал Альназарова подробно разъяснила предстоящие изменения.

По словам министра, в рамках новой модели общая продолжительность базовой подготовки врачей составит семь лет: шесть лет обучения в университете и один год интернатуры.

После получения диплома выпускник сможет сразу приступить к работе в поликлинике или стационаре либо поступить в резидентуру для получения узкой специализации.

Одним из ключевых нововведений станет введение статуса врача-интерна. Теперь он будет рассматриваться не просто как студент, а как полноценный специалист с определенной ответственностью и практическими навыками.

"Эти изменения коснутся только тех, кто поступит на обучение в 2026 году. Первые выпускники новой системы завершат обучение в 2033 году. Студенты, поступившие в 2021 году, продолжат обучение по прежней системе. После окончания интернатуры они смогут работать врачами в поликлиниках или поступить в резидентуру", - написала она на своей странице в Instagram.

Для студентов, поступивших в медицинские вузы в 2022-2025 годах, срок обучения останется шестилетним. При этом их образовательная программа уже усилена: значительно увеличено количество учебных часов и расширена практическая база интернатуры.

После получения диплома выпускники смогут сразу работать на уровне первичной медико-санитарной помощи либо продолжить обучение в резидентуре. Завершение обучения студентов, поступивших в 2021 году, запланировано на 2027 год.

По словам Акмарал Альназаровой, главным преимуществом новой модели являются ее гибкость и более глубокая клиническая практика. Это позволит системе здравоохранения быстрее готовить квалифицированных специалистов.

"Для студентов, которые уже обучаются в медицинских вузах, продолжительность обучения и карьерный путь (трудоустройство или резидентура) сохраняются на прежних условиях. Преимущества новой модели - усиление базовой и клинической практики, повышение качества подготовки врачей и улучшение медицинской помощи", - отметила министр.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о ходе реформирования системы лекарственного обеспечения в Казахстане. По словам министра, в рамках долгосрочных контрактов пересчитано более 5 тысяч позиций лекарственных средств, а с июля прошлого года установлены новые цены. В результате принятых мер по итогам 2025 года удалось сэкономить около 75 млрд тенге бюджетных средств при закупках через единого дистрибьютора.