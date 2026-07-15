Аттестаты аккредитации лабораторий будут выдавать онлайн в Казахстане

Министерство здравоохранения Республики Казахстан подготовило изменения в правила аккредитации испытательных лабораторий, которые занимаются экспертизой и оценкой безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий.

Проект приказа опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА". Предлагаемые изменения направлены на цифровизацию государственной услуги по выдаче аттестата аккредитации.

После принятия решения по итогам аккредитации заявители смогут получить результат услуги через портал электронного правительства. Аттестат аккредитации или мотивированный отказ будут оформляться в электронном виде.

Срок оказания государственной услуги составит два рабочих дня.

При этом сама процедура аккредитации не изменится. Порядок подачи заявления, предоставления документов, оценки лабораторий и обмена отчетами между заявителем и государственным органом останется прежним.

В Минздраве отмечают, что изменения помогут сократить бумажный документооборот и сделать получение государственной услуги более удобным и быстрым.

Также проект приказа предусматривает обновление терминологии в соответствии с изменениями в законодательстве. Понятия, связанные с информационными системами и электронными порталами, будут приведены в соответствие с новыми нормами.

В ведомстве подчеркнули, что новые требования для лабораторий вводиться не будут. Изменения не затронут критерии аккредитации и не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 29 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Минздрав вводит новые требования для лицензирования клиник и лабораторий.

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