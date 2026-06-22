Минздрав предупредил казахстанцев об опасной летней болезни
Сезонный рост заболеваемости серозным менингитом чаще всего фиксируется летом. В группе риска — дети и подростки, а заразиться можно через воду, продукты питания и грязные руки.
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Министерство здравоохранения Казахстана предупредило граждан о сезонном росте заболеваемости серозным менингитом в летний период, особенно среди детей и подростков, передает BAQ.kz.
Как отметили в ведомстве, серозный менингит представляет собой воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое чаще всего вызывается вирусами, в том числе энтеровирусами.
По данным Минздрава, заразиться можно воздушно-капельным путем, через грязные руки, предметы обихода, загрязненные продукты питания и воду, а также во время купания в небезопасных водоемах.
Среди основных симптомов заболевания специалисты называют высокую температуру, сильную головную боль, тошноту, рвоту, общую слабость, светобоязнь и напряжение мышц шеи. При появлении подобных признаков необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
В ведомстве напомнили, что для профилактики заболевания важно соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки, употреблять только качественную питьевую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, правильно хранить продукты и избегать контактов с людьми, имеющими признаки вирусной инфекции.
Особое внимание Минздрав рекомендует уделить безопасности во время отдыха у воды. Казахстанцам советуют купаться только в официально разрешенных местах, не заглатывать воду во время купания и избегать загрязненных водоемов.
В министерстве подчеркнули, что соблюдение простых правил гигиены и безопасного поведения поможет снизить риск заражения и сохранить здоровье всей семьи в летний сезон.
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