Министерство здравоохранения Казахстана предупредило граждан о сезонном росте заболеваемости серозным менингитом в летний период, особенно среди детей и подростков, передает BAQ.kz.

Как отметили в ведомстве, серозный менингит представляет собой воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое чаще всего вызывается вирусами, в том числе энтеровирусами.

По данным Минздрава, заразиться можно воздушно-капельным путем, через грязные руки, предметы обихода, загрязненные продукты питания и воду, а также во время купания в небезопасных водоемах.

Среди основных симптомов заболевания специалисты называют высокую температуру, сильную головную боль, тошноту, рвоту, общую слабость, светобоязнь и напряжение мышц шеи. При появлении подобных признаков необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В ведомстве напомнили, что для профилактики заболевания важно соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки, употреблять только качественную питьевую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, правильно хранить продукты и избегать контактов с людьми, имеющими признаки вирусной инфекции.

Особое внимание Минздрав рекомендует уделить безопасности во время отдыха у воды. Казахстанцам советуют купаться только в официально разрешенных местах, не заглатывать воду во время купания и избегать загрязненных водоемов.

В министерстве подчеркнули, что соблюдение простых правил гигиены и безопасного поведения поможет снизить риск заражения и сохранить здоровье всей семьи в летний сезон.

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