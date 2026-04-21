Минздрав прокомментировал смерть ребенка в больнице Караганды

По информации регионального управления здравоохранения, пациент был госпитализирован в инфекционный центр на вторые сутки от начала заболевания. В связи с ухудшением состояния его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В ходе обследования у ребенка было выявлено крайне тяжелое состояние, вызванное сочетанной инфекцией, с участием бактериальных, вирусных и грибковых возбудителей. Ситуация осложнялась выраженным иммунодефицитом, а также отсутствием вакцинации с рождения, что существенно снизило способность организма бороться с инфекцией и ограничило эффективность лечения.

Медицинская помощь оказывалась в полном объеме в соответствии с действующими клиническими протоколами. Тактика лечения неоднократно обсуждалась на республиканских консилиумах с участием профильных специалистов, включая главных внештатных детских инфекциониста, пульмонолога и реаниматолога.

Также рассматривалась возможность применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), однако по итогам консилиума, с учетом тяжести состояния пациента, данный метод не был рекомендован.

Несмотря на проведенную интенсивную терапию и комплекс мер, спасти ребенка не удалось.

В министерстве подчеркнули, что подобные случаи относятся к категории крайне сложных: сочетание тяжелой инфекции, иммунодефицита и отсутствия вакцинации значительно повышает риск неблагоприятного исхода даже при своевременном лечении.

По данному факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением независимых экспертов для объективной оценки качества оказанной медицинской помощи.

Ведомство призвало СМИ, блогеров и общественность опираться исключительно на официальные источники и воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Напомним, по факту гибели годовалой девочки в Караганде Минздрав начал проверку.