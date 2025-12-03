Минздрав: Вспышка гриппа в Казахстане идет на спад
В Казахстане улучшается эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Эпидемия гриппа идет на спад, наблюдается снижение на 15%. Меры, принятые Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, дают свои результаты", – сказала главный врач страны.
В то же время глава ведомства отметила, что загруженность инфекционных коек составляет около 60%.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря.
