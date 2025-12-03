  • 3 Декабря, 13:06

Минздрав: Вспышка гриппа в Казахстане идет на спад

В Казахстане улучшается эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент BAQ.KZ

"Эпидемия гриппа идет на спад, наблюдается снижение на 15%. Меры, принятые Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, дают свои результаты", – сказала главный врач страны.

В то же время глава ведомства отметила, что загруженность инфекционных коек составляет около 60%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря. 

