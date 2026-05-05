Мировой рейтинг цен на мясо: дорого ли оно в Казахстане?

Как выглядит рейтинг цен в 10 странах мира?

Цена на говядину в Казахстане на международном уровне считается средней, однако при сравнении с реальными ценами внутри страны заметна разница, передает BAQ.kz.

По данным международной платформы Numbeo за май 2026 года, средняя цена на говядину (1 кг) в Казахстане составляет 8,73 доллара. Это ставит страну на средний уровень в мировом рейтинге.

Если перевести в тенге (по условному курсу мая 2026 года - около 470 тенге за доллар), это примерно 4 100 тенге. Однако на внутреннем рынке, особенно в Астане и Алматы, цена на говядину чаще составляет от 4 500 до 6 000 тенге. Таким образом, между международной статистикой и фактическими ценами существует разница.

Топ-10 стран: как распределились цены

По данным Numbeo, сравнительный рейтинг выглядит следующим образом:

Швейцария - 45,75 доллара (≈ 21 500 тенге) США - 14,5 доллара (≈ 6 800 тенге) Германия - 14,2 доллара (≈ 6 700 тенге) Китай - 11,14 доллара (≈ 5 200 тенге) Россия - 10,93 доллара (≈ 5 100 тенге) Узбекистан - 10,91 доллара (≈ 5 100 тенге) Казахстан - 8,73 доллара (≈ 4 100 тенге) Турция - 8,5 доллара (≈ 4 000 тенге) Украина - 7,35 доллара (≈ 3 400 тенге) Индия - 5–6 долларов (≈ 2 500–2 800 тенге)

Из этого списка видно, что Казахстан находится дешевле соседних стран, но значительно ниже развитых экономик.

Сравнение с соседними странами

Если сравнить цены в странах региона:

Казахстан - около 4 000 тенге

Россия - около 4 200-4 500 тенге

Кыргызстан - около 3 800-4 200 тенге (примерно 717 сомов)

Узбекистан - около 4 800-5 200 тенге (около 130 тыс. сумов)

Таджикистан - около 5 000 тенге (данные по Душанбе)

Разница по городам

Различия заметны и на уровне крупных городов:

Ташкент - около 11,4 доллара

Душанбе - около 11 долларов

Алматы - около 9–9,8 доллара

Астана - около 9 долларов

Бишкек - около 8,6 доллара

