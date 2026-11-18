В китайском Шэньчжэне собрались лидеры нескольких государств для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Среди прибывших – президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. В ближайшие часы ожидается прибытие президента США Дональда Трампа, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на китайские и зарубежные СМИ.

Саммит проходит 18–19 ноября и объединяет представителей 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь ранним утром 18 ноября. В аэропорту его встретил член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци.

В этот же день в город прибыл президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Ранее, 16 ноября, в Китай прилетела президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Среди участников саммита также премьер-министр Канады Марк Карни и генеральный секретарь Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Ожидается прибытие премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

Дональд Трамп должен прибыть в Шэньчжэнь во второй половине 18 ноября после завершения встреч на Филиппинах.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже принимает участие в мероприятиях саммита. Вечером 18 ноября он вместе с супругой Пэн Лиюань проведёт официальный приём для зарубежных делегаций.

В центре внимания участников АТЭС – развитие торговли, экономическое сотрудничество, новые технологии и искусственный интеллект.

Самое ожидаемое событие

Важное политическое событие запланировано на четверг, 19 ноября. В Шэньчжэне должны впервые провести трёхсторонние переговоры председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Как ранее сообщили в МИД Китая, лидеры намерены обсудить международную безопасность, поддержание мира и стратегическую стабильность. В Пекине предстоящую встречу назвали событием особого значения для отношений трёх держав.