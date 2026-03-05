Мировые цены на золото продолжают расти. По данным международных торгов 5 марта, стоимость драгоценного металла на спотовом рынке превысила 5 тысяч долларов за тройскую унцию и составляет около 5 170 - 5 180 долларов, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе торгов котировки золота колебались в диапазоне примерно 5 140 - 5 195 долларов за унцию, демонстрируя повышенную волатильность на фоне геополитической напряженности и нестабильности на мировых финансовых рынках.

Аналитики отмечают, что спрос на золото увеличился из-за роста интереса инвесторов к защитным активам. В условиях геополитических рисков и неопределенности на рынках золото традиционно рассматривается как один из наиболее надежных инструментов сохранения капитала.

Дополнительную поддержку ценам оказывает повышенный спрос со стороны инвесторов и центральных банков, которые увеличивают долю драгоценных металлов в своих резервах. Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика котировок будет зависеть от развития геополитической ситуации и состояния мировой экономики.

Мировые цены на золото резко выросли после усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Инвесторы начали активно переходить в так называемые «защитные активы», к которым традиционно относится золото.