Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Казахстан является стратегическим партнёром и союзником России, подчеркнув наличие значительного потенциала для реализации новых совместных проектов в различных секторах экономики, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

«Казахстан – стратегический партнёр и союзник России. Наши отношения прошли испытание временем. Они основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга», – заявил председатель Правительства России.

По словам Мишустина, по итогам государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию в ноябре прошлого года были достигнуты важные договорённости по развитию двустороннего сотрудничества.

«По итогам государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелулы Токаева в Россию в ноябре прошлого года достигнуты важные договорённости по развитию нашего многопланового сотрудничества. Самое главное – утверждена комплексная программа экономического сотрудничества до 2030 года», – отметил он.

Также он подчеркнул, что правительства России и Казахстана обеспечивают оперативную и чёткую реализацию решений, принимаемых главами государств.

По словам главы российского правительства, Россия остаётся одним из ведущих внешнеторговых партнёров Казахстана и занимает одно из ключевых мест по объёму прямых инвестиций в экономику страны.

«Считаю, что существует значительный потенциал для запуска новых совместных проектов в таких сферах, как энергетика, промышленность, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и цифровая экономика», – заявил Михаил Мишустин.

По его словам, реализацией этих задач активно занимается межправительственная комиссия Казахстана и России.

В ходе встречи особое внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству, в частности сфере образования. Мишустин отметил, что ежегодно увеличивается число казахстанских студентов, обучающихся в России.

«Ежегодно растёт число казахстанских студентов, получающих высшее образование в России. В том числе есть студенты, обучающиеся за счёт стипендий Правительства Казахстана. Кроме того, успешно работают филиалы ведущих российских высших учебных заведений», – сказал он.

Председатель Правительства России также напомнил, что в сентябре прошлого года в Омске при Достоевском государственном университете начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Также Михаил Мишустин сообщил, что вместе с Олжасом Бектеновым примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и международного экономического форума, которые пройдут в Шымкенте.

«Россия полностью поддерживает приоритеты председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе и готова совместно работать над дальнейшим укреплением интеграции в интересах граждан России и Казахстана», – заявил Михаил Мишустин.

Напомним, товарооборот двух стран приблизился к 30 млрд долларов.