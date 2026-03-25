В Доме правительства состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе встречи председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что Казахстан является стратегическим партнёром и союзником России, подчеркнув наличие значительного потенциала для реализации новых совместных проектов по различным направлениям сотрудничества.

В начале своего выступления Михаил Мишустин передал Олжасу Бектенову добрые пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кроме того, он поздравил народ Казахстана с историческим событием – принятием новой Конституции.

«Пользуясь случаем, хотел бы от всей души поздравить вас и всех казахстанцев с таким историческим событием, как принятие новой Конституции. Итоги референдума показали, что народ Казахстана поддерживает курс Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелулы Токаева на построение современного, представительного государства и повышение благосостояния граждан республики», – заявил Михаил Мишустин.

Напомним, товарооборот двух стран приблизился к 30 млрд долларов.