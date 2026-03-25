Мишустин поздравил Казахстан с принятием новой Конституции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Доме правительства состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе встречи председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что Казахстан является стратегическим партнёром и союзником России, подчеркнув наличие значительного потенциала для реализации новых совместных проектов по различным направлениям сотрудничества.
В начале своего выступления Михаил Мишустин передал Олжасу Бектенову добрые пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Кроме того, он поздравил народ Казахстана с историческим событием – принятием новой Конституции.
«Пользуясь случаем, хотел бы от всей души поздравить вас и всех казахстанцев с таким историческим событием, как принятие новой Конституции. Итоги референдума показали, что народ Казахстана поддерживает курс Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелулы Токаева на построение современного, представительного государства и повышение благосостояния граждан республики», – заявил Михаил Мишустин.
Напомним, товарооборот двух стран приблизился к 30 млрд долларов.
Самое читаемое
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Казахстан и Китай договорились об увеличении количества контейнерных поездов
- Скандал с овербукингом: пассажирку не пустили на рейс FlyArystan из-за перепроданных билетов
- Аэропорты Астаны и Алматы вошли в сотню лучших в мире