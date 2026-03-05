Младенческая смертность в Казахстане в 2025 году достигла исторического минимума. Впервые коэффициент смертности детей до одного года опустился ниже шести на тысячу родившихся, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на аналитиков Ranking.kz.

По данным аналитиков, в 2025 году в Казахстане умерли менее двух тысяч детей в возрасте до одного года. За последние десять лет этот показатель сократился почти вдвое.

Особенно заметным стало снижение после всплеска в 2021 году, когда из-за пандемии COVID-19 число умерших младенцев достигло 3,7 тысячи. В 2025 году показатель снизился на 24,2% по сравнению с предыдущим годом.

"Самый объективный показатель - коэффициент младенческой смертности на 1 тыс. родившихся - в 2025 году впервые в истории страны опустился ниже 6 и составил 5,97", - отмечают аналитики Ranking.kz.

Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 9,46 на тысячу новорождённых. Таким образом, за десять лет уровень младенческой смертности сократился почти на 40%.

Снижение наблюдается как в городах, так и в сельской местности. В городах коэффициент составил 5,53 на тысячу родившихся, тогда как в сельской местности - 6,66. При этом именно сельские регионы показали более быстрые темпы снижения.

"Текущая динамика указывает на укрепление перинатальной помощи, улучшение инфекционного контроля и общее повышение качества медицинского сопровождения матери и ребёнка", - отмечается в исследовании Ranking.kz.

Наибольшее число случаев смерти детей до года по-прежнему фиксируется в густонаселённых регионах страны, включая Туркестанскую и Алматинскую области, а также города Алматы и Шымкент.

По мнению аналитиков, если текущая тенденция сохранится, Казахстан сможет закрепить устойчиво низкий уровень младенческой смертности в ближайшие годы.

