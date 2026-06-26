Младенческая смертность в республике снизилась до исторического минимума

В стране продолжает снижаться уровень младенческой смертности.

По итогам января-марта 2026 года показатель составил 5,56 случая на 1 тыс. родившихся против 5,92 за аналогичный период прошлого года. Это самый низкий уровень за первый квартал с 1999 года.

Как отмечает Ranking, за более чем 25 лет показатель сократился почти в 3,7 раза – с 20,83 случая на 1 тыс. родившихся в 1999 году до текущего уровня. Наиболее высокие значения фиксировались в начале 2000-х и в 2009 году, после чего наблюдается устойчивая тенденция к снижению.

В городской местности младенческая смертность снизилась до 5,02 против 5,7 годом ранее. В сельской местности, напротив, показатель вырос – с 6,26 до 6,43. Таким образом, в селе он остается на 28% выше, чем в городе.

Существенные различия сохраняются и между регионами. Наиболее высокий показатель зафиксирован в области Жетысу — 10,09 случая на 1 тыс. родившихся. Также высокие значения отмечены в Кызылординской, Атырауской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областях.

Самый низкий уровень младенческой смертности зарегистрирован в Астане – 3,04. Далее следуют Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области. Разрыв между регионами достигает 3,3 раза.

В большинстве регионов наблюдается улучшение показателей – снижение зафиксировано в 13 из 20 регионов страны. Наиболее заметная положительная динамика отмечена в Карагандинской области, Астане и Западно-Казахстанской области.

При этом в ряде регионов показатели ухудшились. Рост зафиксирован в Жетысуской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Алматы.

Особое внимание вызывает ситуация в области Жетысу, где рост стал наиболее значительным – более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом в регионе и ранее фиксировались высокие показатели, что указывает на устойчивый характер проблемы.

В абсолютном выражении число умерших младенцев снизилось: 412 случаев против 458 годом ранее. Основными причинами остаются состояния перинатального периода, врожденные патологии, а также болезни органов дыхания и инфекции.

В целом статистика указывает на дальнейшее снижение младенческой смертности в стране. Однако сохраняется значительный разрыв между городом и селом, а также между регионами, что требует дополнительного внимания к организации медицинской помощи на местах.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана передало в регионы 540 тысяч брошюр для родителей. Материалы поступили в поликлиники и организации первичной медико-санитарной помощи в 20 регионах страны.