На фоне критики, разгоревшейся в соцсетях в адрес Бибисары Асаубаевой, её мать — Лиана Танжарикова — опубликовала видеозаявление, в котором встала на защиту дочери и обратилась ко всем казахстанцам, передает BAQ.KZ.

В последние дни в казахстанском сегменте Facebook и Instagram активизировалась волна упрёков в сторону одной из главных интеллектуальных звёзд страны — шахматистки Бибисары Асаубаевой.

Поводом послужили рассуждения пользователей о владении государственным языком. В ответ на это мама спортсменки записала видеообращение, которое быстро разлетелось по соцсетям.

"Это видео я записываю для наших казахстанских граждан. Отвечаю на вопрос по поводу хейта в отношении Бибисары, который сейчас идёт в фейсбуке и инстаграме — по поводу казахского языка", — начала Лиана Танжарикова.

По её словам, Бибисара в совершенстве владеет русским и английским языками, активно изучает казахский, а её вклад в имидж страны на международной арене нельзя переоценить.

"Бибисара знает русский и английский языки в совершенстве. Казахский язык она изучает. Бибисара — номер один в Казахстане и представляет нашу страну на мировой арене в интеллектуальном виде спорта — шахматы", — подчеркнула она.

Мама спортсменки также обратила внимание на то, как агрессия в комментариях выглядит со стороны — особенно для международной аудитории, подписанной на аккаунты её дочери.

"На её страничке очень много читателей из других стран. Когда вы пишете оскорбляющие и злые комментарии, вы хотите сказать, что казахи именно такие? Что нас так воспитали — относиться друг к другу с ненавистью? Вы хотите сказать и показать, что вот так казахи любят казахов. Вы показываете, что мы являемся злой нацией. Но нас так не воспитывали. Казахи не такие. Наш национальный код — совсем другой", — эмоционально заявила Лиана Танжарикова.

В завершение обращения она призвала пользователей вернуться к исконным казахским ценностям — доброте, уважению и взаимной поддержке:

"Мы — добрая нация. Мы — воспитанная нация. Мы всегда поддерживаем друг друга. Вот это и есть казахи. Мне искренне стыдно за вас. Поэтому я призываю вас жить в добре, в мире, и любить людей, любить своих граждан, которые представляют нашу с вами общую страну на мировой арене.

Живите с миром в своём сердце и помните: казахи — одна из лучших наций в мире. С любовью к вам, мама Бибисары".

Ранее мы писали о том, что Бибисара Асаубаева стала второй женщиной-гроссмейстером в истории Казахстана.