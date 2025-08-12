В Казахстане модернизируют сельские школы и оснащают их новыми кабинетами, передает BAQ.KZ.

В 2025 году в Казахстане планируется модернизировать 1 тыс. сельских школ, где обучаются более 69 тыс. детей. По словам министра просвещения, на данный момент работы выполнены в 733 школах, что составляет 73,3% от плана.

Однако в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях существуют риски неполного выполнения программы.

Помимо модернизации, в этом году планируется закупить около 1 100 предметных кабинетов для 680 школ. На сегодняшний день 853 школы уже получили новые кабинеты, что составляет 77,5% от плана. Риски срыва закупок зафиксированы в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, а также в городах Астана и Алматы.

Министерство просвещения призвало акиматы обеспечить финансирование и реализовать все запланированные мероприятия до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в школах Казахстана внедрят искусственный интеллект с нового учебного года.