Модернизация участка Кандыагаш – Тобол: завершен третий этап работ

На железнодорожном участке Кандыагаш – Тобол завершен третий этап модернизации. В эксплуатацию введен очередной пусковой комплекс протяженностью 144 км.

В рамках работ обновили системы управления движением поездов. Четыре новых раздельных пункта подключили к микропроцессорной системе централизации управления. Еще на четырех действующих разъездах существующую сигнализацию интегрировали с цифровой автоблокировкой.

Ожидается, что модернизация позволит увеличить пропускную способность участка, повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и скорость движения поездов. Кроме того, обновление линии должно создать дополнительные возможности для грузовых и транзитных перевозок.

В целом в рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана уже обновлено 1 781 км из запланированных 3 000 км, или около 60%.

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