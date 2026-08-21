Модернизация участка Кандыагаш – Тобол: завершен третий этап работ
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На железнодорожном участке Кандыагаш – Тобол завершен третий этап модернизации. В эксплуатацию введен очередной пусковой комплекс протяженностью 144 км.
В рамках работ обновили системы управления движением поездов. Четыре новых раздельных пункта подключили к микропроцессорной системе централизации управления. Еще на четырех действующих разъездах существующую сигнализацию интегрировали с цифровой автоблокировкой.
Ожидается, что модернизация позволит увеличить пропускную способность участка, повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и скорость движения поездов. Кроме того, обновление линии должно создать дополнительные возможности для грузовых и транзитных перевозок.
В целом в рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана уже обновлено 1 781 км из запланированных 3 000 км, или около 60%.
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