Могут ли стресс и недосып повысить риск рака груди? Ответ онколога

Хронический стресс, недостаток сна и нарушение режима дня могут негативно влиять на женское здоровье и повышать риск развития рака молочной железы. Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Алматинского онкологического центра Акбота Адилова, передает BAQ.KZ.

Как стресс и недосып влияют на организм

По словам онколога, постоянный стресс и отсутствие полноценного отдыха могут нарушать гормональный баланс в организме.

«Хронический стресс, нарушение биологических ритмов и недостаток сна негативно влияют на здоровье человека. Сон продолжительностью менее восьми часов мы не считаем полноценным. Недосып и нарушение режима дня могут вызывать гормональные изменения, в том числе влиять на выработку мелатонина. Все это может повышать риск развития рака молочной железы», – рассказала Акбота Адилова.

При этом врач подчеркнула, что нельзя связывать развитие онкологического заболевания только с одной причиной.

«Ни один лишь недосып, ни стресс, ни даже наследственность сами по себе не означают, что у человека обязательно разовьется рак. Рак молочной железы – многофакторное заболевание. То есть вероятность его развития возрастает при сочетании нескольких факторов риска», – пояснила специалист.

Почему женщины поздно обращаются к врачу

По словам онколога, одно из распространенных заблуждений заключается в том, что рак груди можно обнаружить самостоятельно, нащупав уплотнение.

Однако на ранних стадиях заболевание может протекать без заметных внешних изменений.

«Многие женщины, которые приходят к нам на прием, говорят, что не замечали никаких изменений в груди. Чаще всего они обращаются к врачу только после появления уплотнения в молочной железе или подмышечной области. К сожалению, согласно статистике, опухоли размером до двух сантиметров женщины зачастую не могут обнаружить самостоятельно. Такие образования находятся внутри тканей молочной железы и могут не прощупываться», – отметила Адилова.

Врач рекомендует женщинам ежемесячно проводить самообследование груди, например перед зеркалом или во время душа. При этом важно понимать, что самостоятельная проверка не заменяет медицинские обследования.

«Если появляются такие изменения, как симптом «лимонной корки» на коже груди или уплотнение под мышкой, это может свидетельствовать о запущенной стадии заболевания. К сожалению, подобные признаки нередко наблюдаются уже на третьей стадии рака молочной железы», – объяснила онколог.

Правда ли, что дезодоранты вызывают рак груди

Акбота Адилова также прокомментировала распространенное мнение о возможной связи использования дезодорантов и антиперспирантов с развитием онкологических заболеваний.

«Некоторые женщины считают, что антиперспиранты и дезодоранты вызывают рак молочной железы. Однако научных доказательств этому нет», – подчеркнула врач.

Почему одного УЗИ недостаточно

Еще одна распространенная ошибка, по словам специалиста, – считать, что для своевременного выявления рака груди достаточно регулярно проходить только ультразвуковое исследование.

«Многие думают, что с помощью УЗИ можно обнаружить абсолютно любые изменения в молочной железе. Но это не так. Основным методом раннего выявления рака груди является скрининговая маммография. Сегодня она считается золотым стандартом», – рассказала Адилова.

Онколог пояснила, что УЗИ и магнитно-резонансная томография (МРТ) могут назначаться дополнительно, но не заменяют основное обследование в рамках скрининга.

Выбор метода диагностики зависит от возраста женщины, особенностей тканей молочной железы и других индивидуальных факторов.

«УЗИ и МРТ используются как дополнительные методы исследования. Они назначаются индивидуально с учетом возраста женщины, особенностей тканей молочной железы и других факторов. Поэтому самостоятельно проходить все обследования подряд не рекомендуется. Какие именно исследования необходимы, должен определять онколог-маммолог», – заключила Акбота Адилова.

Ранее сообщалось, что более 1,8 тысячи случаев рака подтвердили после скрининга в Казахстане.