Конституционный суд Казахстана рассмотрит норму закона о банковской тайне после обращения женщины, которая не смогла получить сведения о банковских счетах бывшего мужа при разделе имущества после развода, сообщает BAQ.KZ.

С чего все началось

Как сообщили в Конституционном суде, предметом проверки стал пункт 4 статьи 50 закона "О банках и банковской деятельности". Согласно этой норме, информация о банковских счетах относится к банковской тайне и может быть раскрыта только самому клиенту либо третьему лицу - но только с его согласия.

Именно с такой ситуацией столкнулась заявительница. По ее словам, после расторжения брака она начала готовить иск о разделе совместно нажитого имущества и попыталась узнать о финансовых сбережениях бывшего супруга, накопленных во время брака.

Однако банки отказались предоставлять эту информацию, сославшись на банковскую тайну.

Женщина попыталась решить вопрос через суд и подала иск к банкам второго уровня, требуя предоставить сведения о счетах. Но суд отказал в удовлетворении требований.

Почему это важно

Заявительница считает, что действующая норма фактически лишает одного из супругов возможности узнать о совместных накоплениях, сделанных в период брака.

По ее мнению, это может мешать реализации права на долю в совместно нажитом имуществе, поскольку без доступа к финансовой информации доказать наличие таких накоплений крайне сложно.

Именно поэтому она попросила проверить, соответствует ли данная норма Конституции.

Что дальше

В заседании Конституционного суда приняли участие сама заявительница и ее юридический консультант, а также представители Парламента, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Министерства юстиции, Института законодательства и других государственных органов.

Судьей-докладчиком по делу назначен Кайрат Мусин.

Окончательное решение Конституционного суда будет опубликовано на официальном сайте суда, а также в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда".

