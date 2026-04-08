Какие действия Энрике Иглесиаса на сцене могут оказаться под запретом

Сегодня 2026, 16:15
Сегодня 2026, 16:15
Первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах Мажилиса прокомментировал вопрос о предстоящем концерте Энрике Иглесиаса в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Поводом для вопроса журналистов стала одна из особенностей шоу артиста. Представители СМИ отметили, что на концертах в других странах Энрике Иглесиас приглашает на сцену поклонницу и целует ее. В связи с этим журналисты спросили, допустимо ли такое поведение на сцене в Казахстане или подобные действия могут оказаться под запретом.

«Честно говоря, я не слежу за творчеством Энрике Иглесиаса, поэтому мне тяжело сказать. Но обязательно переговорим с нашими коллегами на счет того, чтобы не было действий, которые нарушают наше законодательство. Более того, они чужды нашим традициям, чужды нашей культуре, субкультуре.

У нас же есть не только законодательство, у нас этические, моральные нормы, которые не соответствуют нашей традиции, нашей культуре», - сказал Искаков.

Напомним, что артист выступит 3 сентября на стадионе "Астана Арена" и 5 сентября на Центральном стадионе Алматы.

