Международный олимпийский комитет впервые в истории предоставит всем участникам Олимпийских игр возможность получить грант в размере 10 тысяч долларов.

О запуске новой программы поддержки спортсменов "Fit for the Future Olympian Grant" было объявлено на 146-й сессии МОК в Лозанне. Первыми претендовать на выплату смогут участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.



По данным комитета, грант станет частью программы "Fit for the Future", направленной на поддержку спортсменов после завершения карьеры и их дальнейшее профессиональное развитие.

Право на получение выплаты получат все атлеты, участвовавшие в Олимпийских играх начиная с 2026 года и имеющие соответствующую аккредитацию. При этом программа распространяется не только на призеров, а на всех олимпийцев, выполнивших условия участия и не имеющих нарушений антидопинговых правил.

Отмечается, что на грант смогут претендовать около 14 тысяч спортсменов. Средства будут распределяться через национальные олимпийские комитеты.

Председатель Комиссии спортсменов МОК Пау Газоль подчеркнул, что выплата не является призовыми деньгами.

"Этот грант будет доступен каждому олимпийцу. Не только призерам. Не только спортсменам из определенных стран. Потому что путь каждого атлета уникален. Все прошли через жертвы и сложности, чтобы оказаться на олимпийской арене. За этим стоят годы преданности своему делу, тяжелой работы и веры в мечту. Мы хотим подчеркнуть, что это не призовые деньги. Это признание пройденного пути и самоотдачи, необходимых для того, чтобы стать олимпийцем. Это дань уважения тем, кто проложил этот путь раньше", – отметил председатель Комиссии спортсменов МОК Пау Газоль.

В настоящее время ведомство разрабатывает механизм подачи заявок. Ожидается, что прием документов для участников Олимпиады-2026 откроется в конце текущего года, а первые выплаты начнутся в 2027 году.



Ранее стало известно, что Казахстан увеличил объем грантового финансирования от Евросоюза.