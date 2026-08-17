«Молимся за его выздоровление» — Базарбек прокомментировал ДТП со своим участием

Бывший депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек прокомментировал ДТП в Жамбылской области, участником которого он стал. Свою позицию он опубликовал на странице в Facebook, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Базарбека, в настоящее время по факту аварии продолжается досудебное расследование. Он подчеркнул, что вместе с супругой подписал обязательство о неразглашении его данных, поэтому не может подробно комментировать обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование. Мы с супругой подписали обязательство о неразглашении данных досудебного расследования, поэтому не имеем права комментировать обстоятельства произошедшего. Следствие продолжается. Сейчас ожидается проведение необходимых экспертиз. Уверен, что следственные органы объективно и справедливо разберутся во всех обстоятельствах произошедшего», – написал Базарбек.

Отдельно он высказался о состоянии пострадавшего. По словам Базарбека, сейчас главным для него остается жизнь и здоровье мужчины.

«Сейчас самое главное – жизнь и здоровье пострадавшего. Мы несколько суток практически не спали и вместе с его родными молимся за его выздоровление. Находимся рядом с близкими пострадавшего и оказываем всю необходимую помощь. Искренне благодарен врачам районной больницы, Министерству здравоохранения и управлению здравоохранения Жамбылской области за оперативно оказанную медицинскую помощь», – отметил он.

Базарбек также призвал не делать преждевременных выводов относительно обстоятельств ДТП и дождаться результатов расследования.

Напомним, авария произошла в Рыскуловском районе Жамбылской области. По предварительным данным полиции, автомобиль Toyota совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полиция проводит следственные мероприятия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что пострадавший мужчина 1989 года рождения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и другие повреждения. Он находится под наблюдением врачей.