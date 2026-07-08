Молодежь Алматы сможет получить до 5 млн тенге на свои проекты
В городе запускают новый проект "Бюджет молодежного участия", который позволит молодым алматинцам получить финансирование на реализацию своих инициатив.
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В Алматы стартует прием заявок на новый проект "Бюджет молодежного участия". Впервые в Казахстане молодые жители города смогут предложить собственные идеи по развитию Алматы и получить государственное финансирование на их реализацию, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в управлении молодежной политики Алматы, принять участие смогут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в городе. Подать заявку можно как индивидуально, так и в составе инициативной группы, молодежной организации или общественного объединения.
По словам руководителя управления молодежной политики Азиза Кажденбека, новый проект станет дополнительным механизмом участия молодежи в развитии города.
""Бюджет молодежного участия" станет новым механизмом взаимодействия государства и молодежи, позволяющим каждому активному алматинцу превратить собственную идею в реальный городской проект", – отметил он.
Какие проекты можно предложить
На конкурс принимаются инициативы по благоустройству городской среды, развитию инфраструктуры, экологии, культуры, спорта, образования, цифровых технологий, молодежного предпринимательства, туризма, медиа, инклюзии, психологии, здравоохранения и другим социально значимым направлениям.
Подать заявку можно в электронном формате через портал jasalmaty.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться, заполнить форму и приложить описание проекта, смету, календарный план, презентацию и другие необходимые документы.
Как будут выбирать победителей
Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала заявки проверят на соответствие требованиям, затем их рассмотрит конкурсная комиссия с участием представителей управления молодежной политики, депутатов маслихата, членов Общественного совета и экспертов.
После этого проекты вынесут на открытое онлайн-голосование. Поддержать понравившиеся инициативы смогут жители Казахстана с помощью ЭЦП или SMS-подтверждения. Каждый пользователь сможет проголосовать не более чем за три проекта.
Размер финансирования одного проекта составит от 500 тысяч до 5 млн тенге. Общий бюджет программы – 90 млн тенге. Планируется поддержать от 12 до 60 инициатив, а срок их реализации составит от одного до трех месяцев.
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