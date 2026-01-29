Вратарь сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков стал одним из лидеров общего этапа Лиги чемпионов по числу спасений, передает BAQ.KZ со ссылкой на статистику UEFA.

22-летний голкипер пропустил первые два тура из-за травмы, но затем сыграл во всех оставшихся шести матчах команды. За это время он пропустил 14 мячей и совершил 36 сейвов, что позволило ему занять третье место среди всех вратарей турнира.

С таким же показателем выступил аргентинец Херонимо Рульи из французского "Марселя", однако ему потребовалось восемь игр.

Больше спасений сделали россиянин Никита Хайкин из норвежского "Буде-Глимта" — 49 сейвов за восемь матчей и бельгиец Тибо Куртуа из мадридского "Реала" — 41 сейв за семь игр.

Ранее сообщалось, что в спортивных СМИ появились слухи о возможном уходе вратаря Темирлана Анарбекова из футбольного клуба "Кайрат". Главный тренер команды Рафаэль Уразбахтин прокомментировал ситуацию и развеял все догадки.