«Молоко выливаем на землю»: в СКО проверяют сообщения о заболевании скота
После сообщений жителей о заболевании коров специалисты провели обследование животных и заявили, что новых случаев заболевания пока не выявлено.
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Жители села Ильинка Есильского района Северо-Казахстанской области сообщили в социальных сетях о заболевании крупного рогатого скота. По словам сельчан, у животных появились признаки болезни, а молоко от заболевших коров приходится утилизировать, передает BAQ.kz.
После появления публикаций ситуацию прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства.
"По состоянию на 13 июня 2026 года в селе Ильинка Есильского района среди отдельных групп крупного рогатого скота зарегистрированы случаи заболевания с предварительными признаками стоматита. Падеж животных отсутствует", – сообщили в Минсельхозе.
В ведомстве отметили, что ветеринарные специалисты провели подворовые обходы, организовали изоляцию заболевших животных и установили ежедневное наблюдение за ситуацией.
"Отобраны пробы биоматериала для лабораторных исследований. После проведенного лечения отмечено клиническое выздоровление животных, новых случаев заболевания не выявлено", – говорится в сообщении министерства.
По информации Минсельхоза, в населенном пункте продолжаются ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения заболевания.
"Проводится комплекс необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению дальнейшего распространения заболевания", – подчеркнули в ведомстве.
Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов лабораторных исследований.
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