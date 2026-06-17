Жители села Ильинка Есильского района Северо-Казахстанской области сообщили в социальных сетях о заболевании крупного рогатого скота. По словам сельчан, у животных появились признаки болезни, а молоко от заболевших коров приходится утилизировать, передает BAQ.kz.

После появления публикаций ситуацию прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства.

"По состоянию на 13 июня 2026 года в селе Ильинка Есильского района среди отдельных групп крупного рогатого скота зарегистрированы случаи заболевания с предварительными признаками стоматита. Падеж животных отсутствует", – сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что ветеринарные специалисты провели подворовые обходы, организовали изоляцию заболевших животных и установили ежедневное наблюдение за ситуацией.

"Отобраны пробы биоматериала для лабораторных исследований. После проведенного лечения отмечено клиническое выздоровление животных, новых случаев заболевания не выявлено", – говорится в сообщении министерства.

По информации Минсельхоза, в населенном пункте продолжаются ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения заболевания.

"Проводится комплекс необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению дальнейшего распространения заболевания", – подчеркнули в ведомстве.

Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов лабораторных исследований.

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