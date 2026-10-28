Мораторий на проверки поможет развитию предпринимательства в Казахстане – Айдос Сарым

Новый мораторий на проверки микро- и малого бизнеса может способствовать увеличению числа предпринимателей и росту налоговых поступлений. Об этом в кулуарах после Послания Президента Касым-Жомарта Токаева заявил депутат Курултая Айдос Сарым, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, одна из главных задач – создать комфортные условия для работы предпринимателей и сократить их взаимодействие с проверяющими органами.

«Самое главное – это же вопрос психологического климата, эмоционального климата предпринимателей. Мы же, когда проводим приёмы, когда встречаемся с предпринимателями, все говорят: количество проверок, этих физических проверок увеличилось», – отметил Айдос Сарым.

Он подчеркнул, что современные цифровые технологии уже позволяют государству отслеживать финансовые операции и налоговые обязательства бизнеса.

«Сегодня Правительство, условно говоря, прекрасно видит, сколько вы зарабатываете, сколько зарабатываю я, сколько у меня на счету денег, на депозите денег, куда я трачу, что я покупаю. Это всё позволяет видеть цифровая экономика», – сказал депутат.

По его мнению, дополнительные проверки не должны отнимать время у добросовестных предпринимателей.

«Я думаю, что самое основное, что предприниматель должен делать, – он должен платить налоги. Это главный критерий его добропорядочности», – подчеркнул Сарым.

Депутат также напомнил о результатах предыдущих мораториев.

«У нас весь прошлый опыт, начиная с 90-х годов, показывает, что каждый такой мораторий, были трёхлетние, годовые, раза три, по-моему, объявляли трёхлетние моратории. Они давали что? Они давали рост числа малого-среднего бизнеса. Они увеличивали реально поступающие налоги», – заявил он.

Айдос Сарым ожидает, что новая инициатива окажет аналогичное положительное влияние на предпринимательскую активность.

«Для этого нужна творческая энергия, спокойный климат, чтобы бизнес был заинтересован в том, чтобы расширяться», – заключил депутат.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил обсудить введение трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса.