Мониторинг состояния морской воды в районе Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, передает BAQ.KZ.со ссылкой на cpc-online.ru.

Об этом сообщили в официальном отчёте по итогам экологического контроля после ликвидации последствий нештатной ситуации, произошедшей на терминале ранее в августе.

С момента снятия режима локальной чрезвычайной ситуации 30 августа, в акватории МТ КТК и прилегающих районах начались регулярные замеры морской воды. Пробы отбираются дважды в сутки — утром и вечером — в пяти контрольных точках, что позволяет отслеживать экологическое состояние с высокой точностью.

Согласно свежим данным за 31 августа и 1 сентября, ни в одной из точек мониторинга превышений ПДК нефтепродуктов не обнаружено. Напомним, что норматив для водоёмов рыбохозяйственного значения составляет 0,05 мг/дм³. Все зафиксированные значения находятся в пределах допустимого уровня, что свидетельствует об эффективной ликвидации последствий инцидента и отсутствии угрозы для морской экосистемы.

Контрольные точки были выбраны не случайно — они охватывают как непосредственную зону терминала, так и районы возможного распространения пятна, включая пляжные зоны у посёлков Дюрсо и Малый Утриш, а также СОК "Фрегат" и село Широкая Балка. Специальное внимание было уделено точке КТ1 — восточнее ВПУ КТК-2 — для исключения распространения нефтепродуктов в этом направлении.

Кроме водного мониторинга, продолжается визуальный контроль береговой линии. Проверки проводятся в акватории терминала, а также в районе населённых пунктов Южная Озереевка и Дюрсо. По данным специалистов, загрязнений береговой полосы нефтепродуктами не зафиксировано. Интересно, что при ликвидации последствий разлива сорбенты не применялись, что свидетельствует о незначительном характере загрязнения.

Экологический мониторинг будет продолжаться до полной уверенности в стабильности ситуации.

Напомним, инцидент произошёл 29 августа 2025 года. В ходе операции по локализации и ликвидации последствий ежедневно велся контроль состояния морской воды, береговой полосы и атмосферного воздуха. Загрязнений береговой линии не зафиксировано, применение сорбентов не потребовалось.