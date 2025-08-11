В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что казахстанцев среди пострадавших в результате землетрясения в Турции нет.

"Нет, никаких обращений не было", — отметили в ведомстве в ответ на запрос BAQ.KZ.

Ранее стало известно, что в провинции Балыкесир на западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. В городе Сындыргы обрушилось не менее десяти зданий.

Толчки произошли в 19:55 по местному времени и длились около 20-30 секунд. Жители сообщили, что в квартирах раскачивались люстры и мебель, некоторые выбежали на улицу. Смартфоны заранее предупредили пользователей о надвигающейся стихии.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр находился в районе Сындыргы, очаг — на глубине 11 км. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что экстренные службы приведены в полную готовность.

На опубликованных кадрах видны разрушенные здания. В результате землетрясения погиб один человек, 29 получили травмы. В регионе зафиксировано 20 афтершоков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.