Мощное землетрясение в Турции: есть ли среди пострадавших казахстанцы
Среди пострадавших казахстанцев нет.
В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что казахстанцев среди пострадавших в результате землетрясения в Турции нет.
"Нет, никаких обращений не было", — отметили в ведомстве в ответ на запрос BAQ.KZ.
Ранее стало известно, что в провинции Балыкесир на западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. В городе Сындыргы обрушилось не менее десяти зданий.
Толчки произошли в 19:55 по местному времени и длились около 20-30 секунд. Жители сообщили, что в квартирах раскачивались люстры и мебель, некоторые выбежали на улицу. Смартфоны заранее предупредили пользователей о надвигающейся стихии.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр находился в районе Сындыргы, очаг — на глубине 11 км. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что экстренные службы приведены в полную готовность.
На опубликованных кадрах видны разрушенные здания. В результате землетрясения погиб один человек, 29 получили травмы. В регионе зафиксировано 20 афтершоков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.
A 6.1-magnitude earthquake struck Turkey’s Balikesir province, felt in Istanbul. Local mayor says 10+ buildings have collapsed, with rescue efforts under way.— BPI News (@BPINewsOrg) August 10, 2025
Some villages remain unreachable due to network outages. #TurkeyEarthquake #Balikesir #Istanbul https://t.co/fCCSOJ2h8o pic.twitter.com/BT58BP3qok
