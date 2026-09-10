Мошенники охотятся за аккаунтами в WhatsApp и Telegram

Аккаунты в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах могут стать целью мошенников. Злоумышленники пытаются получить доступ к профилям через коды подтверждения, подозрительные ссылки и сообщения от имени знакомых.

Казахстанцам рекомендуют никому не сообщать коды входа, PIN-коды и пароли, даже если с такой просьбой обращается знакомый человек.

Пользователям советуют включить дополнительную защиту: в WhatsApp – двухэтапную проверку, а в Telegram – облачный пароль.

Также необходимо периодически проверять список устройств, на которых открыт аккаунт, и завершать незнакомые сеансы.

Особую осторожность следует проявлять, если собеседник неожиданно просит деньги или присылает ссылку. В таком случае лучше связаться с человеком другим способом и убедиться, что сообщение действительно отправил он.

«Ваш код – ключ к вашему аккаунту. Не передавайте его никому – даже знакомым», – напоминают специалисты по цифровой безопасности.

Получив код подтверждения, мошенники могут войти в чужой аккаунт и использовать его, в том числе для рассылки сообщений контактам владельца.

Ранее Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупредило о другой распространенной схеме. Злоумышленники звонят гражданам от имени банков, госорганов или операторов связи и убеждают оформить так называемый «защитный» или «зеркальный» кредит.

Человеку сообщают, что на его имя якобы пытаются взять заем, после чего предлагают самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». В результате средства получают мошенники, а долг остается на гражданине.

В Агентстве подчеркивали, что сотрудники банков и государственных органов не просят оформлять кредиты для их отмены, сообщать SMS-коды, устанавливать сторонние приложения или предоставлять удаленный доступ к телефону.