Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает казахстанцев о новых схемах телефонного мошенничества. Злоумышленники убеждают граждан оформить кредит якобы для защиты от мошенников.

По данным Агентства, мошенники продолжают активно использовать методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к мобильным устройствам и банковским сервисам граждан.

Одной из наиболее распространенных схем стал так называемый «защитный», «технический» или «зеркальный» кредит.

Как обманывают граждан

Сначала мошенники могут позвонить человеку от имени оператора связи или другой организации и попросить сообщить код из SMS.

Затем поступает звонок от другого злоумышленника, который представляется сотрудником банка, правоохранительных органов или государственного органа.

Гражданину сообщают, что на его имя якобы пытаются оформить кредит или по счету проводится подозрительная операция.

Под предлогом защиты денег или отмены незаконной заявки человека убеждают самостоятельно оформить кредит.

После этого мошенники могут попросить пройти биометрическую идентификацию, подтвердить операции в мобильном приложении, включить демонстрацию экрана или видеосвязь. В некоторых случаях они предлагают использовать второе мобильное устройство.

Получив кредит, гражданина убеждают перевести деньги на так называемый «безопасный», «резервный» или «специальный» счет.

На самом деле средства оказываются у мошенников, а обязательства по погашению займа остаются за самим гражданином.

Обещают и «льготный» кредит

Еще одна схема связана с предложениями оформить кредит на особых или льготных условиях, в том числе в рамках государственных программ.

Злоумышленники могут предложить помощь в получении займа и попросить установить приложение, предоставить доступ к телефону или передать данные для входа в банковское приложение либо приложение МФО.

После получения доступа мошенники самостоятельно оформляют онлайн-заем и переводят деньги на счета третьих лиц.

Иногда граждане узнают о существовании кредита только после получения уведомления о задолженности от финансовой организации.

Что должно насторожить

В Агентстве назвали основные признаки, которые могут свидетельствовать о мошенничестве:

требование оформить «защитный», «зеркальный» или «технический» кредит;

просьба срочно установить приложение;

требование включить демонстрацию экрана или видеосвязь;

просьба использовать второе мобильное устройство;

требование пройти биометрическую идентификацию по инструкции постороннего человека;

давление, запугивание и искусственная срочность;

предложения оформить кредит на особых условиях;

обещание гарантированного одобрения займа.

«Сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов не требуют оформлять кредит для его последующей отмены, устанавливать приложения, предоставлять удаленный доступ к телефону или банковскому приложению либо демонстрировать экран устройства», – напомнили в ведомстве.

Решение о выдаче займа принимается непосредственно финансовой организацией в установленном порядке.

Как защититься от мошенников

Специалисты рекомендуют:

не сообщать посторонним коды из SMS и push-уведомлений;

не выполнять инструкции неизвестных лиц по телефону и в мессенджерах;

не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев;

не передавать свой телефон другим людям;

не демонстрировать экран при работе с банковским приложением или приложением МФО;

не включать видеосвязь по требованию неизвестных лиц;

использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию;

регулярно проверять банковские уведомления и кредитную историю;

при необходимости воспользоваться сервисом «Стоп-кредит»;

при любых сомнениях самостоятельно позвонить в банк или МФО по официальному номеру.

Если мошеннический кредит уже оформлен

Если кредит был оформлен под воздействием третьих лиц или в результате передачи доступа к мобильному устройству и финансовым сервисам, гражданам рекомендуют ознакомиться с памяткой Агентства «Что делать, если на ваше имя оформлен мошеннический кредит?».

В ведомстве также призывают граждан сохранять бдительность и критически относиться к любым требованиям совершить операции в мобильном приложении банка или МФО.

«Никому не передавайте коды подтверждения, данные для входа и доступ к своему телефону. Если звонящий требует срочно совершить финансовую операцию – прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком», – подчеркнули в Агентстве.

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