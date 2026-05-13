Мошенники придумали новую схему с покупкой iPhone

Казахстанцев предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с поддельными уведомлениями о покупке iPhone, передает BAQ.kz.

Как работает схема

По данным специалистов, мошенники рассылают пользователям письма с уведомлением о якобы совершенной покупке iPhone через платежную систему PayPal.

Сообщения выглядят максимально правдоподобно - злоумышленники используют адрес appleid@id.apple.com и подменяют содержание писем.

В тексте говорится о покупке устройства и предлагается срочно отменить транзакцию, позвонив в "службу поддержки" по указанному номеру.

Во время разговора мошенники убеждают жертву, что ее аккаунт Apple ID взломан, и под предлогом защиты:

- предлагают установить программы удаленного доступа;

- запрашивают пароли и другие конфиденциальные данные;

- создают ощущение срочности и угрозы.

Предупреждение

В ведомстве призывают соблюдать меры цифровой безопасности. Пользователям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не звонить по номерам из писем и проверять информацию только через официальные сервисы.

Также не следует устанавливать сторонние программы и важно использовать двухфакторную аутентификацию.

При получении подобных уведомлений рекомендуется обратиться в официальную службу поддержки и сообщить о факте мошенничества в правоохранительные органы.

