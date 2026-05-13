Мошенники придумали новую схему с покупкой iPhone
О новой схеме сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцев предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с поддельными уведомлениями о покупке iPhone, передает BAQ.kz.
Как работает схема
По данным специалистов, мошенники рассылают пользователям письма с уведомлением о якобы совершенной покупке iPhone через платежную систему PayPal.
Сообщения выглядят максимально правдоподобно - злоумышленники используют адрес appleid@id.apple.com и подменяют содержание писем.
В тексте говорится о покупке устройства и предлагается срочно отменить транзакцию, позвонив в "службу поддержки" по указанному номеру.
Во время разговора мошенники убеждают жертву, что ее аккаунт Apple ID взломан, и под предлогом защиты:
- предлагают установить программы удаленного доступа;
- запрашивают пароли и другие конфиденциальные данные;
- создают ощущение срочности и угрозы.
Предупреждение
В ведомстве призывают соблюдать меры цифровой безопасности. Пользователям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не звонить по номерам из писем и проверять информацию только через официальные сервисы.
Также не следует устанавливать сторонние программы и важно использовать двухфакторную аутентификацию.
При получении подобных уведомлений рекомендуется обратиться в официальную службу поддержки и сообщить о факте мошенничества в правоохранительные органы.
Читай также: Мошенники загоняли людей в кредитную ловушку в Астане
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе