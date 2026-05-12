В столице зафиксированы три похожих случая мошенничества с онлайн-кредитами, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками Национального банка. Они убеждали граждан оформить онлайн-кредиты якобы для "защиты денег" или "проверки безопасности".

Потерпевшие следовали их инструкциям: брали кредиты в банках, а затем переводили полученные деньги на указанные счета.

Позже выяснилось, что эти счета принадлежали так называемым дропперам – людям, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты для незаконных переводов. Через них преступники проводили и обналичивали похищенные деньги, после чего отправляли их дальше другим участникам схемы.

В ходе оперативных мероприятий полиция установила и задержала 36-летнего мужчину и двух 18-летних парней. По данным следствия, они передавали свои банковские данные третьим лицам и помогали переводить деньги.

Сейчас по всем фактам проводится досудебное расследование.

В ведомстве напомнили, что сотрудники банков и государственных органов никогда не просят оформлять кредиты по телефону. Если вам поступают такие звонки, нужно сразу прекратить разговор и не выполнять никаких финансовых действий.

Ранее мошенника, объявленного в розыск, нашли в России.

Читай также: