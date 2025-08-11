Развитие искусственного интеллекта (ИИ) находится под личным контролем Президента Казахстана. Об этом заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в интервью YouTube-каналу BAQ.KZ.

По его словам, ИИ рассматривается в стране как приоритетное стратегическое направление. Впервые в Казахстан был доставлен суперкомпьютер с мощностью 2 экзафлопса. Кроме того, Министерство цифрового развития утвердило концепцию национальной стратегии по ИИ.

"Сегодня в мире начинается серьёзная гонка. Ожидается, что искусственный интеллект станет главным инструментом нового этапа глобального соперничества. США, Китай, Россия, страны Европы и Азии активно наращивают вычислительные мощности, разрабатывают новые алгоритмы и внедряют суперкомпьютеры. Крупнейшие технологические компании предлагают рекордные суммы, чтобы привлечь к себе лучших специалистов. Молодым кадрам предлагают зарплаты в размере 80–100 миллионов долларов, бонусы и пакеты акций", — отметил министр.

По словам Нурбека, в глобальном масштабе сегодня складываются два основных подхода к ИИ:

Считать его временным "хайпом" и не придавать серьёзного значения. Инвестировать в технологии и прилагать усилия для их развития.

В качестве примера министр привёл США, где уже принято решение о строительстве пяти новых атомных электростанций с целью увеличения вычислительных мощностей. Также предпринимаются масштабные шаги по привлечению ведущих мировых экспертов в эту сферу.

"Казахстан тоже не стоит в стороне. Мы стали одной из первых стран в мире, где ИИ включён в обязательную учебную программу. С февраля этого года 650 тысяч студентов-бакалавров начали изучать курсы по искусственному интеллекту. И это не просто вводные лекции, а полноценные образовательные программы", — подчеркнул Саясат Нурбек.

