Сегодня, 6 июня, мусульмане Казахстана вместе с единоверцами по всему миру отметят один из самых значимых праздников в исламе - Курбан Айт. Этот день символизирует жертвенность, покорность воле Всевышнего и милосердие, передает BAQ.KZ.

Курбан Айт традиционно начинается на 10-й день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. Праздник уходит корнями в историю пророка Ибрахима (Авраама), которому, согласно Корану, было ниспослано божественное повеление - принести в жертву своего сына. Но, доказав свою преданность, Ибрахим был остановлен Всевышним: вместо сына в жертву был принесён баран. Этот момент стал символом безграничной веры и готовности человека к самопожертвованию ради Бога.

В Казахстане праздник начнётся с утренней молитвы в мечетях, после чего верующие совершат ритуал жертвоприношения. Часть мяса традиционно раздаётся нуждающимся, соседям и родственникам, что подчёркивает дух благотворительности и сплочённости, присущий Курбан Айту.

Помимо религиозной составляющей, Курбан Айт - это день радости, прощения и единения. Люди навещают родных, устраивают праздничные трапезы, уделяют внимание одиноким и нуждающимся. Праздник напоминает: истинная вера проявляется не только в молитвах, но и в делах милосердия.

Курбан Айт отмечается уже с 624 года - со второго года Хиджры - и на протяжении веков остаётся неизменным символом духовной силы, семьи и общности.

Ранее мы сообщали, чт оопубликовано расписание айт-намаза на Курбан айт по всем регионам. Кроме того, в Казахстане запустили сайт для онлайн-жертвоприношения на Курбан айт.