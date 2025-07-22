В Казахстане планируется расширить доступ населения к культурному наследию за счёт цифровизации музеев и исторических объектов. Об этом министр культуры и информации Аида Балаева рассказала в интервью газете Aiqyn, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, в этом году будет запущена единая виртуальная платформа музеев Казахстана — веб-портал E-museum. С его помощью пользователи со всего мира смогут знакомиться с культурным наследием страны в формате 3D и интерактивных решений.

"Если культура не будет цифровой — она замкнётся. Современное поколение воспринимает информацию визуально и интерактивно. А значит, если мы хотим заинтересовать молодёжь национальной культурой, мы должны говорить с ними на их языке — в цифровой среде. Кроме того, цифровизация — это гарантия сохранности наследия. Бумажные документы и рукописи со временем изнашиваются, а цифровой формат может храниться вечно и быть доступным из любой точки мира", — отметила Аида Балаева.

Также министр сообщила, что за счёт внедрения электронных билетов, системы Face ID и турникетов в мавзолее Айша-биби, туристические поступления в мае–июне достигли 4,3 млн тенге.

Ранее Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева отметила, что детей нельзя заставлять читать — их нужно увлекать.