Муж погибшей Улданы Мырзуан готов отказаться от статуса потерпевшего

Муж погибшей Адилет Зейнел намерен отказаться от статуса потерпевшего по уголовному делу в пользу ее матери. Об этом перед судебным заседанием сообщил его адвокат Мурат Мауметов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам защитника, соответствующее ходатайство пока не подано, однако сторона намерена обратиться с ним в суд. Решение было принято после просьбы матери погибшей.

«Мы еще не отказались, ходатайство не было заявлено, но собираемся это сделать. Он будет отказываться в пользу матери. Законом разрешено представлять интересы потерпевшего группой лиц или одним из них», – сообщил Мурат Мауметов.

Журналисты напомнили, что ранее муж погибшей заявлял о намерении сохранить статус потерпевшего. По словам адвоката, сейчас его позиция изменилась.

«Сейчас – да. Мы пока еще не подали ходатайство, но оно будет подано», – уточнил защитник.

Мауметов также сообщил, что после рассмотрения ходатайства его подзащитный не планирует присутствовать на последующих судебных заседаниях.

«Он не желает присутствовать. Нас просто попросили сегодня участвовать», – сказал адвокат.

Отдельно журналисты спросили о возможных имущественных разногласиях между сторонами. Адвокат заявил, что нерешенных споров нет.

«Все решено добровольно и по согласию всех сторон. Имущественный спор разрешен в добровольном порядке», – сообщил Мауметов, отказавшись раскрывать подробности.

На вопросы о личной жизни своего подзащитного адвокат отвечать не стал, отметив, что представляет его интересы исключительно в рамках дела. Самому клиенту общаться с журналистами он также не рекомендовал.

Сегодня в Астане проходит судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с гибелью фельдшера Улданы Мырзуан.